Super domenica di A2 per Cagliari: donne in casa contro Lucca, esordio a Torino per gli uomini

Archiviata la prima domenica di pausa del campionato (ce ne sarà una seconda il 13 novembre), la formazione femminile di Serie A2 del Tennis Club Cagliari è pronta a fare il suo ritorno in campo. A due settimane dal 2-2 all’esordio nella trasferta torinese al Tennis Beinasco, le ragazze capitanate da Martin Vassallo Arguello andranno a caccia del primo successo stagionale nel duello casalingo contro le toscane del Circolo Tennis Lucca, sconfitte dal Tc Padova nella prima giornata. Una buona occasione per provare a raccogliere subito altri punti, per rimanere nella prima metà della classifica e confermare di essere una delle squadre più competitive del Girone 2.

Mentre le ragazze saranno impegnate sulla terra battuta di Monte Urpinu, la formazione maschile capitanata da Stefano Mocci farà il suo esordio in Serie A2 – da neopromossa – a Torino, con la trasferta al Circolo della Stampa Sporting. Sarà il primo impegno di un Girone 1 che prevede sette giornate spalmate da qui al 27 novembre, con turno infrasettimanale lunedì 1° novembre. Oltre ai numerosi giocatori di ottimo livello che si alterneranno nei vari impegni del team, l’ossatura della formazione è composta da quattro elementi del vivaio del Tennis Club Cagliari, per i quali il campionato servirà come palestra di crescita, per fare esperienza per il futuro. Si tratta dei sardi Nicola Porcu, Alberto Sanna, Paolo Emilio Cossu Floris e Mattia Secci.

SERIE A2 MASCHILE – GIRONE 1

Prima giornata

Circolo Stampa Sporting vs Tennis Club Cagliari

Eur Sporting Club vs Asd Tennis Viserba

Canottieri Padova vs Santa Margherita Ligure

SERIE A2 FEMMINILE – GIRONE 2

Seconda giornata

Tennis Club Cagliari vs Circolo Tennis Lucca

Tennis Club Padova vs Tennis Club Baratoff

Circolo Tennis Palermo vs Tennis Beinasco

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA GIRONE 2

1. Tennis Training Foligno, 3 punti

1. Tennis Club Padova, 3 punti

3. Tennis Club Cagliari, 1 punto

3. Tennis Beinasco, 1 punto

5. Circolo Tennis Palermo, 0 punti

6. Tennis Club Baratoff, 0 punti

6. Circolo Tennis Lucca, 0 punti

