Tc Cagliari battuto in casa dall’Eur Sporting Club, ma già martedì c’è una chance per rifarsi

Le previsioni della vigilia parlavano di un campionato di Serie A2 molto complicato da affrontare, e sin qui il campo le ha confermate. Perché malgrado l’entusiasmo e tanta voglia di fare bene, la formazione maschile del Tennis Club Cagliari – neopromossa dalla Serie B – ha raccolto una sconfitta anche nella seconda giornata, la prima davanti al pubblico di casa. Sulla terra battuta del circolo di Monte Urpinu i rivali dell’Eur Sporting Club di Roma sono passati con il punteggio di 6-0, lasciando poche chance ai ragazzi capitanati da Stefano Mocci. O meglio, alcune opportunità sono passate dalle racchette dei cagliaritani, ma nei momenti decisivi i rivali hanno saputo fare la differenza (vedi i tre tie-break di giornata, tutti a favore del laziali). Ad aprire la giornata le vittorie di Niccolò Ciavarella contro Alberto Sanna (6-4 6-0) e di Massimo Giunta ai danni di Nicola Porcu (6-1 7-6), seguite dal successo di Matteo De Vincentis contro Mattia Secci (6-0 6-0) e da quello dello spagnolo Alvaro Lopez San Martin, che nella sfida fra i numeri uno delle due formazioni ha battuto per 6-1 7-6 il belga Julien Cagnina. Favorevoli all’Eur anche i due doppi, vinti da Ciavarella/Giunta contro Porcu/Secci (6-1 6-2) e da De Vincentis/Lopez San Martin contro Cagnina/Sanna (6-3 7-6).

“Conoscevamo il valore della squadra avversaria – spiega il capitano Stefano Mocci –, quindi eravamo consapevoli della difficoltà di questa sfida. Ma qualche nota positiva c’è, come la buonissima prova di Nicola Porcu e il valore confermato del doppio Cagnina/Sanna. Era pur sempre l’esordio casalingo in Serie A2, quindi un po’ di tensione fa parte del gioco. Continuiamo a lavorare per crescere, con l’obiettivo di fare in modo che alla fine del campionato i ragazzi siano più esperti, più professionali e più abituati a giocare un certo tipo di incontri”. Per il Tennis Club Cagliari la buona notizia è che stavolta, per provare a riscattarsi e conquistare i primi punti della stagione, non sarà necessario attendere una settimana. Basteranno soli due giorni, in virtù del turno infrasettimanale di martedì 1° novembre. Il team sardo sarà impegnato sui campi dell’Asd Tennis Viserba, frazione di Rimini. Martedì torna in gara anche la formazione femminile del Tc Cagliari, che quest’oggi ha osservato un turno di riposo. Le ragazze, a quota 4 punti nel Girone 2 in virtù di una vittoria e un pareggio nelle prime due giornate, saranno impegnate in casa contro le rivali del Tennis Training di Foligno (Perugia), che nei due incontri giocati hanno raccolto esattamente gli stessi risultati della formazione capitanata da Martin Vassallo Arguello.

SERIE A2 MASCHILE

Seconda giornata Girone 1

Eur Sporting Club b. Tennis Club Cagliari 6-0

Niccolò Ciavarella (E) b. Alberto Sanna (C) 6-4 6-0, Massimo Giunta (E) b. Nicola Porcu (C) 6-1 7-6, Matteo De Vincentis (E) b. Mattia Secci (C) 6-0 6-0, Alvaro Lopez San Martin (E) b. Julien Cagnina (C) 7-6 6-1, Ciavarella/Giunta (E) b. Porcu/Secci (C) 6-1 6-2, De Vincentis/Lopez San Martin (E) b. Cagnina/Sanna (C) 6-3 7-6.

