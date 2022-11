Tennis Club Cagliari da favola: vince in Serie A2 schierando solamente giocatrici del vivaio

Un successo dal valore enorme. È quello conquistato dalle ragazze del Tennis Club Cagliari nella quarta giornata del Campionato di Serie A2 femminile, contro la Tennis Training di Foligno. Perché il 3-1 casalingo ha permesso di salire a 7 punti e di mantenere l’imbattibilità stagionale (due vittorie e un pareggio in tre sfide), ma ancora di più perché è stato conquistato esclusivamente dalle ragazze del vivaio: le sorelle Barbara e Marcella Dessolis, più l’under 16 Beatrice Zucca. Un traguardo che la dice lunga sul valore delle giovani del club, per le quali il campionato rappresenta una preziosa fonte di esperienza per crescere e salire di livello. Se poi arrivano anche le vittorie tanto di guadagnato, proprio come successo oggi sui campi in terra battuta del circolo di Monte Urpinu. Le prime a portarsi in vantaggio sono state le rivali, grazie alla vittoria di Maria Toma ai danni di Marcella Dessolis (6-0 6-2 il punteggio), ma poi è stato Tc Cagliari show. Barbara Dessolis ha riportato il punteggio in parità battendo per 6-0 6-2 Chiara Girelli, mentre la cagliaritana Beatrice Zucca ha dato il vantaggio alla formazione di capitan Martin Vassallo Arguello, superando Elettra Gradassi grazie a una laboriosa rimonta figlia di grinta, coraggio e nervi saldi, completata con il punteggio di 4-6 7-6 6-2 dopo oltre due ore e mezza di battaglia punto su punto. Dalle sorelle Dessolis il punto che ha dato il la alla festa, nel doppio conquistato con il punteggio di 6-3 6-3 contro la coppia Girelli/Gradassi.

“Questa vittoria – ha detto Lodovica Binaghi, consigliera responsabile del settore agonistico del Tennis Club Cagliari – è l’esaltazione del progetto che stiamo portando avanti, con tanta convinzione e tanti sacrifici, per sviluppare il nostro vivaio. È un motivo di grande orgoglio, anche perché c’è lo zampino di tutte le tre ragazze: Beatrice e Barbara, protagoniste di due grandi prestazioni in singolare, e Marcella che non è stata da meno vincendo il doppio con la sorella. Al di là dei tre punti, questo è un successo particolarmente prezioso per ciò che rappresenta”. In più, permette anche al team di salire al terzo posto in classifica, alle spalle di Tc Padova (10 punti, ma con una partita in più) e Ct Palermo (9 punti). Proprio le siciliane e le venete saranno le avversarie del Tc Cagliari nelle ultime due sfide del girone 2, fra 20 e 27 novembre, ma prima di pensare agli scontri decisivi in ottica play-off ci sarà la trasferta di domenica 6 novembre al Tc Baratoff di Pesaro. Un duello da affrontare col pieno di entusiasmo dopo un successo che vale tantissimo. Nel maschile, invece, non è andata altrettanto bene alla formazione di Serie A2, impegnata in trasferta al Tennis Viserba (Rimini). I ragazzi capitanati da Stefano Mocci si sono arresi ai romagnoli con il punteggio di 5-1. Del doppio composto da Mattia Secci e Julien Cagnina l’unica vittoria.

RISULTATI

SERIE A2 FEMMINILE

Quarta giornata Girone 2

Tennis Club Cagliari b. Tennis Training 3-1

Maria Toma (T) b. Marcella Dessolis (C) 6-0 6-2, Barbara Dessolis (C) b. Chiara Girelli (T) 6-0 6-2, Beatrice Zucca (C) b. Elettra Gradassi (T) 4-6 7-6 6-2, Dessolis/Dessolis (C) b. Girelli/Gradassi (T) 6-3 6-3.

SERIE A2 MASCHILE

Terza giornata Girone 1

Tennis Viserba b. Tennis Club Cagliari 5-1

Francesco Giorgetti (V) b. Alberto Sanna (C) 6-1 6-1, Alberto Bronzetti (V) b. Nicola Porcu (C) 6-2 6-0, Diego Zanni (V) b. Mattia Secci (C) 6-1 6-0, Manuel Mazza (V) b. Julien Cagnina (C) 6-4 6-0, Mazza/Bronzetti (V) b. Sanna/Porcu (C) 6-1 6-1, Secci/Cagnina (C) b. Zanni/Canini (V) 7-6 6-1.

