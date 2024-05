Tennis Club Crema, altra festa: anche i ragazzi al tabellone nazionale di Serie C

Al Tennis Club Crema le soddisfazioni non finiscono mai. Perché ad appena sette giorni dalla qualificazione per la fase nazionale del Campionato di Serie C conquistata dalla squadra femminile, in via del Fante è arrivato il bis dei ragazzi, capaci a loro volta di ottenere un risultato di enorme spessore. Lo è sotto tutti i punti di vista, e rappresenta l’ennesima impresa di una delle formazioni più giovani dell’intero campionato regionale, formata da un gruppo di talenti cresciuti nel vivaio del club, dove si allenano tuttora. Nel duello contro il Tennis San Colombano al Lambro (Milano) i favoriti non erano loro, invece al termine di una giornata di battaglie si sono imposti per 4-2 al fotofinish, meritandosi l’approdo al tabellone finale che il mese prossimo metterà in palio le promozioni in Serie B2 per il 2025. Per tornare a competere nelle divisioni nazionali dei campionati a squadre basterà quindi vincere solamente un altro incontro (da giocare con formula di andata e ritorno), ma prima di pensare al futuro è giusto godersi il presente, impreziosito da una vittoria figlia del livello di gioco raggiunto dai singoli, ma soprattutto del grande spirito di squadra che contraddistingue il team.

Nella trasferta in provincia di Milano, il Tc Crema ha chiuso sul 3-1 dopo i singolari, grazie alle vittorie di Gabriele Datei, Giacomo Nava e soprattutto di Leonardo Cattaneo, capace di superare in rimonta Fabrizio Ornago, ex professionista che soli sei anni fa viaggiava nei primi 400 giocatori del mondo e vince ancora regolarmente nei tornei Open. Ma in Serie C ha avuto la meglio il giovane Cattaneo, promosso per 2-6 6-3 6-4. Poi, i rivali hanno accorciato le distanze vincendo il primo dei due doppi con la coppia Ornago/Gregori, ma nel secondo i nervi della coppia Cattaneo/Datei hanno fatto la differenza. Dopo aver nettamente perso il primo set contro Molina/Giannò, i due portacolori del Tc Crema hanno riorganizzato le idee e pareggiato i conti, prima di spuntarla per 15/13 in un long tie-break decisivo da brividi, perfetto per aggiungere ancora più pepe all’impresa. “Dopo il grande risultato delle ragazze – ha detto il presidente Stefano Agostino –, ora ecco anche i ragazzi. Sono due gruppi composti da atleti e atlete che si allenano da noi: per la scuola del club è un grandissimo traguardo, che ribadisce la qualità del lavoro svolto”. Martedì 11 giugno, a Roma, il sorteggio dei tabelloni nazionali. Fra domenica 23 (andata) e domenica 30 (ritorno) le sfide decisive per la promozione.

Serie C maschile – Turno decisivo play-off

Tennis Club Crema b. Tennis San Colombano 4-2

Emanuele Molina (S) b. Andrea Bonfadini (C) 6-2 6-1, Gabriele Datei (C) b. Jacopo Giannò (S) 7-5 5-7 6-2, Giacomo Nava (C) b. Francesco Gregori (S) 6-2 6-4, Leonardo Cattaneo (C) b. Fabrizio Ornago (S) 2-6 6-3 6-4, Ornago/Gregori (S) b. Nava/Bonfadini (C) 6-0 7-6, Cattaneo/Datei (C) b. Molina/Giannò (S) 1-6 6-2 15/13.

