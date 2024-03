Tra novità e conferme, il 2024 del Club Tennis Ceriano prende forma. E passa ancora dalla Serie A…

Con la pubblicazione dei calendari di Serie B, il 2024 del Club Tennis Ceriano, almeno per quanto riguarda i campionati nazionali a squadre, inizia a prendere forma. Tante le conferme e le novità per una stagione ricca di impegni con le formazioni maschili di Serie D2 e D3, quelle femminili di Serie D1 e Serie C nonché quelle impegnate nei campionati maggiori. Partiamo dalla Serie B2 dove la squadra maschile si prepara all’esordio in campionato fissato per domenica 28 aprile con la sfida casalinga contro il TC Città dei Mille di Bergamo. Un lungo percorso che prosegue poi con la trasferta milanese sui campi dello Junior Tennis Milano e si concluderà con il “derby” contro lo Sporting Club Saronno in programma domenica 9 giugno. Nell’ultima giornata del girone 5, il CTC osserverà il proprio turno di riposo programmato, quindi sarà importante mettere fieno in cascina nelle giornate precedenti. Rispetto alla passata stagione, la formazione brianzola si arricchisce di due nuovi acquisti: quello del ceco Matej Vocel (2.3) e dello spagnolo Adria Soriano Barrera (2.2). Il 24enne iberico occupa attualmente la posizione numero 587 ATP ma ha un best ranking che lo porta fino alla 439esima piazza della classifica mondiale. Il 26enne ceco invece si trova attualmente alla 526esima posizione mentre il suo miglior piazzamento raggiunto nel 2017 l’ha portato fino al 358esimo posto. “Abbiamo allestito una formazione competitiva per potercela giocare” commenta il presidente del Club Tennis Ceriano, Severino Rocco.

Ma le buone notizie non finiscono qui. Perché, nonostante la retrocessione della passata stagione, la formazione femminile di punta del CTC anche quest’anno disputerà il campionato di Serie A2. Il team capitanato da Silverio Basilico è stato infatti ripescato nella serie cadetta e, per essere competitivo, si è già rinforzato con un nuovo acquisto, quello della giocatrice spagnola Rosa Vicens Mas (lo scorso anno ha militato nelle file del CT Palermo, finalista in Serie A1). Un innesto importante che va a sostituire la greca Sapfo Sakellaridi, mentre è confermata in blocco, per il resto, la formazione dell’anno passato con Anna Turati che resta un punto fermo per capitan Basilico nonché Camilla Scala, Maria Aurelia Scotti e Rachele Zingale. Ma quello della spagnola non è l’unico nuovo acquisto in casa Ceriano: dall’Horizon Tennis Home di Massimo Sartori arriva Greta Greco Lucchina, che lo scorso anno ha raggiunto gli ottavi nel torneo di Wimbledon Juniores e con lei un’altra giovane interessante, Carola Cavelli. Confermata anche Martina Morotti dal vivaio cerianese e a lei si unisce Ilaria Pennati. “Essere stati ripescati è un colpo di fortuna che ci ripaga degli sforzi e dell’impegno messi in campo nella passata stagione – le parole del capitano Silverio Basilico -. Da un certo punto di vista ce lo siamo meritato perché comunque siamo riusciti a disputare il play-out. Quest’anno abbiamo allargato numericamente la squadra: faremo affidamento sull’esperienza e sul carisma del gruppo storico e speriamo che i nuovi acquisti portino ancora più valore per disputare un buon campionato”. “Siamo contenti di avere questa nuova opportunità in Serie A2 – conclude il presidente Rocco -. Sarà una stagione lunga con tanti impegni per tutte le squadre e l’obiettivo è quello di essere competitivi in tutti i campionati, cercando di avere con noi nuovi giocatori di qualità e, allo stesso tempo, di valorizzare i nostri giovani” . Tutto pronto o quasi dunque per un 2024 nel quale il CTC, tra conferme e novità, cerca di ripartire da quanto di buono fatto vedere nelle passate stagioni e fare ancora meglio.

Leggi anche: