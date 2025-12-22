Un 2025 di crescita e risultati per l’MXP Tennis Team

Il 2025 dell’MXP Tennis Team sarà ricordato come l’anno della definitiva consacrazione di Mattia Bellucci, capace di stabilizzarsi tra i primi 100 giocatori del mondo grazie a risultati di grande prestigio, come la semifinale all’ATP 500 di Rotterdam e il terzo turno a Wimbledon. Un traguardo storico per il progetto guidato da Fabio Chiappini, direttore tecnico, e Marco Brigo, direttore sportivo, che però non esaurisce il bilancio di una stagione ricca di soddisfazioni sotto molti altri aspetti.

“È stata un’annata davvero ottima – spiega Brigo –. Con Bellucci abbiamo coronato il sogno di portare un atleta stabilmente nei top-100, mentre la crescita di Moez Echargui, protagonista di una stagione sensazionale, ci spinge a guardare ancora più in alto”. Il tunisino, oggi numero 135 del ranking mondiale, rappresenta uno dei principali obiettivi futuri del team, che punta ad accompagnarlo verso l’ingresso nell’élite del tennis internazionale.

Il 2025 ha regalato segnali incoraggianti anche dagli altri professionisti che si allenano all’MXP. Luca Potenza, dopo un periodo complesso, ha ritrovato continuità e solidità, chiudendo l’anno al numero 373 ATP e ponendo le basi per un 2026 ambizioso, con l’obiettivo di centrare le qualificazioni dei tornei del Grande Slam. In crescita anche Georgii Kravchenko, capace nelle ultime settimane della stagione di vincere un titolo ITF e di raggiungere altre due finali. “Tutti i nostri giocatori – sottolinea Brigo – lavorano con grande serietà e mentalità: il prossimo anno può essere importante per ciascuno di loro”.

Una delle novità più rilevanti della stagione è stata l’apertura del settore femminile, avviato con l’ingresso di Lavinia Luciano e successivamente di Matilde Mariani, a cui presto si aggiungerà un’altra atleta di ottime prospettive. “Si sta formando un gruppo interessante – spiega il direttore sportivo – che potrà diventare trainante per l’intero progetto, seguendo il percorso già tracciato nel maschile. Non ci poniamo limiti e puntiamo, nell’arco di due o tre anni, a raggiungere risultati significativi anche con le donne”.

Grande sviluppo anche nel settore giovanile, coordinato dall’ex professionista Erik Crepaldi. In poco più di un anno dall’avvio del progetto, numerosi giovani hanno già ottenuto risultati di rilievo, dai più piccoli protagonisti a livello nazionale fino agli atleti impegnati nel circuito ITF juniores e nei primi tornei professionistici. Tra le novità spicca anche l’ingresso nel gruppo della campionessa italiana under 11 Sofia Brigatti.

Numeri, risultati e strutture in costante crescita certificano un 2025 di alto livello per l’MXP Tennis Team, che guarda al futuro con ambizione e fiducia. Un progetto nato nel 2020 e capace, stagione dopo stagione, di evolversi fino a diventare un punto di riferimento tecnico e organizzativo per atleti e strutture, in Italia e non solo.