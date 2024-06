Altra doppietta per il Tennis Club Cagliari: donne ai play-off da prime, uomini da secondi

Entrambe le formazioni avevano già in tasca la qualificazione per i play-off del Campionato nazionale di Serie B1, ma al Tennis Club Cagliari sono abituati a non lasciare nulla al caso. Così, anche nella settima e ultima giornata sia la squadra femminile sia quella maschile hanno ottenuto un nuovo successo, chiudendo in bellezza la prima fase. Le ragazze capitanate da Carla Lucero e Candela Bugnon avevano bisogno di un solo punto per legittimare il primo posto e invece ne hanno conquistati tre, battendo per 3-1 a Monte Urpinu le dirette concorrenti dell’Ata Battisti di Trento. Subito in vantaggio grazie al successo della “vivaio” Barbara Dessolis contro la giovane Noemi Maines (6-4 6-4), le sarde sono state riagguantate dalla rimonta vincente di Deborah Chiesa, passata per 5-7 6-3 6-1 contro Gabriela Ce. Ma da lì in avanti è stato di nuovo dominio Cagliari: la greca Eleni Christofi ha firmato il 2-1 sconfiggendo per 6-2 6-4 la tedesca Antonia Lottner, e successivamente il doppio Dessolis/Ce ha chiuso i conti, battendo per 6-3 6-4 il duo Chiesa/Odorizzi. In virtù del primo posto finale nel girone 2, le cagliaritane si sono garantite la possibilità di lottare per la promozione in Serie A2 partendo direttamente dal turno decisivo dei play-off. Fra 30 giugno (in trasferta) e 7 luglio (in casa) sfideranno la vincente del duello che il 23 giugno metterà di fronte una seconda e una terza classificata degli altri due gruppi.

La formazione maschile capitanata da Martin Vassallo Arguello e Stefano Mocci aveva invece il delicato compito di difendere il secondo posto del Girone 5 nella trasferta in Abruzzo al Circolo Tennis Lanciano (provincia di Chieti): una missione completata con un successo per 4-2 risolto sostanzialmente già nei singolari. Perché nei tre incontri disputati (mentre il quarto non si è giocato, causa l’infortunio di Alberto Sanna) sono arrivate altrettante vittorie della formazione ospite, a segno con Nicola Porcu (6-1 6-2 ad Andrea Rossi Principe), Bruno Pujol Navarro (6-3 6-2 a Marco Seccia) e Andrea Picchione (6-3 6-1 a Davide Guerra). Non disputati, invece, i successivi doppi: a ciascuna squadra è andato un punto, per il definitivo 4-2. Il Tennis Club Cagliari tornerà in campo domenica 23 giugno – sulla terra portafortuna di Monte Urpinu – per il primo turno dei play-off, con formula di sola andata: avversaria (da sorteggiare) una delle terze classificate degli altri gruppi.

Ma non è tutto, perché nelle prossime due domeniche il Tennis Club Cagliari sarà impegnato anche in altri due play-off, quelli della fase nazionale del campionato di Serie C. La formazione maschile, una delle due promesse della Sardegna al tabellone finale, si giocherà la promozione in Serie B2 contro la Michele Montani Tennis Academy di Roma, con gara d’andata nella Capitale (23 giugno) e ritorno in Sardegna (30 giugno). Le ragazze, vincitrici del girone unico regionale, si contenderanno invece la promozione contro le rivali del Circolo Tennis Piancastagnaio (provincia di Siena), con primo match in casa e secondo in Toscana.

Serie B1 femminile – Settima giornata

Tennis Club Cagliari – Ata Battisti Trento 3-1

Barbara Dessolis (C) b. Noemi Maines (A) 6-4 6-4, Deborah Chiesa (A) b. Gabriela Ce (C) 5-7 6-3 6-1, Eleni Christofi (C) b. Antonia Lottner (A) 6-2 6-4, Dessolis/Ce (C) b. Chiesa/Odorizzi (A) 6-3 6-4.

Classifica finale

1. Tennis Club Cagliari, 16 punti (21-3)

2. Tennis Club Castiglionese, 11 punti (15-9)

3. Ata Battisti Trento, 10 punti (16-8)

4. Tennis Beinasco, 9 punti (11-13)

5. Circolo Tennis Bari, 9 punti (10-14)

6. Tennis Club Baratoff, 4 punti (10-14)

7. Circolo Tennis Scaligero, 0 punti (1-23)

Serie B1 maschile – Settima giornata

Circolo Tennis Lanciano – Tennis Club Cagliari 2-4

Nicola Porcu (C) b. Andrea Rossi Principe (L) 6-1 6-2, Bruno Pujol Navarro (C) b. Marco Seccia (L) 6-3 6-2, Yury De Biase (L) b. Alberto Sanna (C) ritiro, Andrea Picchione (C) b. Davide Guerra (L) 6-3 6-1, Picchione/Pujols (C) b. Rossi/Principe (L) ritiro, Guerra/Di Biase (L) b. Porcu/Binaghi (C) ritiro.

Classifica finale

1. Tennis Club Padova, 16 punti (25-11)

2. Tennis Club Cagliari, 15 punti (25-11)

3. Tennis Club Poggibonsi, 13 punti (24-12)

4. Circolo Tennis Lanciano, 7 punti (18-18)

5. Junior Tennis Perugia, 6 punti (16-20)

6. Quanta Club, 4 punti (10-26)

7. Ssd Ferratella, 0 punti (8-28)

