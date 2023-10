Un V-Team in grande spolvero demolisce Pesaro: 6-0 al Tc Baratoff

Missione compiuta. Servivano tre punti dalla trasferta di Pesaro e i ragazzi del V-Team hanno centrato l’obiettivo con un risultato che non ammette repliche. Il 6-0 rifilato al Tc Baratoff racconta di una partita senza storia (appena 8 i giochi lasciati agli avversari nei sei incontri in programma), dominata dal team capitanato da Duvier Medina e Marco Baio. I brianzoli trovano così il primo hurrà stagionale del campionato a squadre di Serie A2, un successo che porta in dote i punti necessari per guardare al prosieguo del torneo nazionale con più serenità e che regala il provvisorio 2° posto in classifica. Che questa sfida fosse uno snodo fondamentale per la stagione dei brianzoli lo si sapeva già all’indomani del sorteggio ma l’autorevolezza mostrata in campo dal team lombardo ha stupito anche i più ottimisti. Sconfitti all’esordio dalla corazzata Santa Margherita Ligure, i marchigiani speravano in un esito diverso ma, fin dai primi “quindici”, si è subito capito che il V-Team non era in vena di sconti. Prima Federico Arnaboldi ha regolato Diego Sabattini con il punteggio di 6-1 6-0 in un match in cui il 23enne di Cantù (n.539 Atp) ha subito gelato gli entusiasmi del pubblico di casa. Poi è stata la volta dell’esperto Davide Albertoni che è riuscito a fare ancora meglio, rifilando un pesante doppio 6-0 al giovanissimo Riccardo Livi. Gloria, in questa seconda domenica di ottobre, anche per l’altra storica colonna del V-Team, Andrea Borroni che, dopo la sconfitta subita nel match d’esordio pareggiato in casa contro il Ct Albinea, ritrova il successo contro Nicolò Della Betta con un altro 6-0 6-0.

Ma oggi è stata soprattutto la giornata di Mathias Bourgue, tornato disponibile dopo che lo scorso anno, vittima di diversi problemi fisici, non aveva preso parte ai match dei brianzoli. Classe 1994, ex n.140 Atp, il francese ha lasciato le briciole (6-1 6-1 in 53 minuti) a Marco De Rossi, regalando il quarto e decisivo sigillo che è valso il successo matematico. A risultato acquisito, sono andati in scena i doppi. Sul campo 2, la coppia del V-Team formata da Arnaboldi e Albertoni ha dominato il duo marchigiano Della Betta/Vidali per 6-0 6-1, mentre Pietro Fellin e Andrea Borroni hanno rifilato un secco 6-2 6-2 a De Rossi/Livi, fissando lo score sul definitivo 6-0. “Una giornata da incorniciare – ha raccontato un soddisfatto Marco Baio, co-capitano del V-Team – perché, anche se la squadra avversaria era un po’ rimaneggiata, resta la nostra prestazione maiuscola. Chiaramente siamo molto contenti per il rientro di Bourgue che ha giocato un gran bel match, ma devo fare i complimenti a tutti i ragazzi visto che oggi non era facile rimanere concentrati e sappiamo bene come i cali di tensione possano sempre creare problemi a questo livello”. Il prossimo appuntamento è per domenica 15 ottobre, ancora in trasferta, per la riedizione della sfida contro i veneti del Tennis Comunali Vicenza, già affrontati nel 2022 in casa (pareggio per 3-3 sui campi indoor in terra battuta del Villa Reale Tennis di Monza).

RISULTATI

Seconda giornata Girone 2

Tc Baratoff vs V-Team (Tc Villasanta) 0-6

Federico Arnaboldi (V) b. Diego Sabattini (B) 6-1 6-0, Davide Albertoni (V) b. Riccardo Livi 6-0 6-0, Andrea Borroni (V) b. Nicolò Della Betta (B) 6-0 6-0, Mathias Bourgue b. Marco De Rossi 6-1 6-1, Albertoni/Arnaboldi (V) b. Della Betta/Vidali (B) 6-0 6-1, Borroni/Fellin (V) b. De Rossi/Livi (B) 6-2 6-2.

Classifica Girone 2

1. Santa Margherita Ligure, 6 punti

2. V-Team (Tennis Club Villasanta), 4 punti

3. Colle Degli Dei, 3 punti

3. Tc Vicenza, 3 punti (una partita in meno)

5. Ct Albinea, 1 punto (una partita in meno)

6. Sc Nuova Casale, 0 punti

6. Tc Baratoff Pesaro, 0 punti

