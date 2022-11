V-Team, la Serie A2 entra nel vivo. Domenica c’è la trasferta a Bologna

Dopo aver beneficiato del turno di riposo, il V-Team riprende la marcia nel Campionato nazionale maschile di Serie A2. Domenica 20 novembre, la squadra capitanata da Duvier Medina e Marco Baio farà visita al Circolo Tennis Bologna per una sfida che dirà molto sulle ambizioni play-off della compagine lombarda. La formazione emiliana è reduce dal pareggio sui campi della capolista Lecce (Ct Mario Stasi) che l’ha portata a pari punti (7) in classifica proprio coi brianzoli e con la Ssd Ferratella (sconfitta a sorpresa in casa dal Team Avino di San Giuseppe Vesuviano nell’ultima partita giocata). I romani saranno poi gli ultimi avversari del V-Team domenica 27 novembre, match in programma al Villa Reale Tennis di Monza.

Il regolamento della Serie A2 prevede che le prime tre squadre classificate di ogni girone si qualifichino a un tabellone di play-off suddiviso in due turni per definire le promozioni in Serie A1. Le quarte e quinte classificate mantengono il diritto di partecipare alla Serie A2 anche nel 2023, mentre le seste partecipano a un tabellone di play-out per stabilire le conferme in A2 e le retrocessioni in Serie B1. L’equilibrio del raggruppamento 2, previsto dal capitano Duvier Medina durante la presentazione del V-Team, lascia aperta ogni possibilità, ma la formazione brianzola ha più di una chance per guadagnarsi la fase ad eliminazione diretta valevole per la promozione.

Sesta giornata Girone 2 – Domenica 20 novembre

Ct Bologna vs V-Team (Tennis Club Villasanta)

Team Avino vs Tennis Comunali Vicenza

Ssd Ferratella vs Ct Mario Stasi Lecce

Settima e ultima giornata Girone 2 – Domenica 27 novembre

V-Team (Tennis Club Villasanta) vs Ssd Ferratella

Tc Siracusa vs Team Avino

Ct Bologna vs Tennis Comunali Vicenza

Classifica Girone 2

1. Ct Mario Stasi Lecce, 11 punti

2. V-Team (Tennis Club Villasanta), 7 punti

2. Ct Bologna, 7 punti

2. Ssd Ferratella, 7 punti

5. Tennis Comunali Vicenza, 5 punti

6. Team Avino, 4 punti

7. Tc Siracusa, 0 punti

Leggi anche: