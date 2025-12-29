V-Team, un 2025 oltre le attese tra risultati, crescita e grandi eventi

Il V-Team chiude il 2025 con un bilancio che va oltre le più rosee aspettative e guarda al futuro con rinnovata fiducia, forte della consapevolezza di essere ormai un punto di riferimento per l’intera provincia brianzola. Qualità e quantità vanno di pari passo: oltre mille presenze complessive tra giovani e adulti coinvolti nelle attività dei circoli Villa Reale Tennis Monza e Tc Villasanta certificano la solidità di un progetto che, a 19 anni dalla nascita, continua a crescere e ad attrarre talenti anche da fuori territorio.

“Tanta soddisfazione – spiega il tecnico nazionale Duvier Medina – perché il V-Team migliora anno dopo anno. L’investimento sul vivaio continua a dare risultati importanti e la qualità è testimoniata dall’alto livello raggiunto, con la squadra di Serie A2 ancora protagonista”. I ragazzi capitanati da Medina e Marco Baio hanno infatti centrato la salvezza al termine di una stagione complessa. “Siamo orgogliosi – aggiunge – di aver dato spazio agli atleti cresciuti in casa, con il contributo determinante di Pietro Fellin, Andrea Borroni e Davide Albertoni. Giocare in Serie A per il sesto anno consecutivo rappresenta il coronamento di un sogno”.

Il 2025 ha segnato anche il debutto del Monza Open, tappa dell’ATP Challenger Tour disputata ad aprile sui campi in terra battuta del Villa Reale Tennis. Un evento di grande successo, destinato a crescere ulteriormente nel 2026 con il passaggio di categoria da 100 a 125. “Il Monza Open – prosegue Medina – è una straordinaria occasione di crescita non solo tecnica: per i nostri ragazzi è fondamentale avere modelli e riferimenti di alto livello, anche dal punto di vista educativo”.

Sul fronte giovanile continuano a emergere profili di grande interesse. Tra questi Carla Giambelli, 17 anni, all’esordio nel circuito WTA, William Mirarchi, pronto a partire per gli Stati Uniti grazie a una borsa di studio in un college della Georgia, oltre a Van Son Didoni, Nicholas Tosi e il giovanissimo Pietro Garghentini. In evidenza anche Bianca Maria Bissolotti, Veronica Mavero e Vittoria Medina, protagoniste ai recenti Campionati Italiani under 16. Importante, infine, il contributo delle squadre impegnate nei campionati nazionali di Serie C (maschile e femminile) e Serie D, tutte capaci di offrire prestazioni di alto profilo.

Di rilievo anche l’attività promozionale legata al progetto federale “Racchette in Classe”, che sul territorio ha coinvolto oltre 600 ragazzi, portando il tennis – e lo sport in generale – nelle scuole. In chiusura, Medina ringrazia istituzioni, sponsor, partner e collaboratori: “Il loro supporto ha reso possibile questo fantastico 2025. Grazie anche ai tanti appassionati che frequentano i nostri club e seguono il team: tutto sta andando nella direzione giusta e il futuro ci riserverà grandi novità, a partire dalla riqualificazione del Centro Sportivo ‘Massimo Castoldi’ di Villasanta”.