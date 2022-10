SBS tricolore, scudetto al doppio Morotti/Ricci. A Torino anche un secondo posto in singolare

Uno scudetto in doppio e un secondo posto in singolare. La SBS – Special Bergamo Sport torna dai Campionati italiani di tennis in carrozzina andati in scena al Centro Sisport di Torino con la conferma di essere fra le realtà più importanti della disciplina a livello nazionale. La gemma più preziosa del weekend tricolore l’hanno conquistata Silvia Morotti e Vanessa Ricci, che hanno dunque difeso con successo il titolo vinto dodici mesi fa.

Per loro, un fine settimana trionfale concluso da una finale dominata contro due delle avversarie più forti in circolazione, Marianna Lauro e Roberta Faccoli: è finita 6-2 6-3 in un’ora e un quarto, senza che mai le due portacolori di SBS abbiano rischiato di complicare l’incontro. Se nella gara di coppia è arrivato lo scudetto, anche nel singolare le ragazze del team bergamasco si sono fatte valere. Dopo un bel derby dei quarti di finale vinto da Silvia Morotti su Vanessa Ricci (6-1 6-4 in un’ora e 55 minuti), la stessa Morotti ha approfittato del ritiro in semifinale di Monica Quassinti, mentre dall’altra parte del tabellone emergeva la favorita Marianna Lauro. Proprio la giocatrice sarda è riuscita a rispettare il pronostico, vincendo il match decisivo ma solo per 6-4 1-6 6-3, al termine di una bellissima finale.

“Gli Italiani – spiega Silvia Morotti – per me erano l’obiettivo principale di questo fine stagione, e posso dire di essere molto soddisfatta di come sono andati. Per quanto riguarda il singolare, sento di essermi avvicinata ancora a Marianna Lauro: averci perso dopo una partita così lottata per me significa molto. In doppio, invece, con Vanessa ci siamo riconfermate ed era quello che volevamo”. Le fa eco Claudio Filipazzi, responsabile del settore tennis di SBS: “Vincere il doppio per Silvia e Vanessa non era affatto scontato, visto che dall’altra parte della rete c’era una campionessa del valore di Marianna Lauro. Abbiamo rispettato i pronostici e per questo devo fare i complimenti a tutti i nostri atleti”.

Per completare l’ottimo fine settimana della SBS, Vanessa Ricci ha conquistato il tabellone di consolazione femminile, battendo Beatrice Draghici in semifinale e Giulia Valdo in finale. Tra gli uomini, al via c’era l’altro portacolori di Special Bergamo Sport Erick Trovesi, che ha raccolto due quarti di finale, uno in singolo e uno in doppio. Nel main draw di singolare, Erick ha superato Daniele Colombo e Simone Dionigi, prima di cedere a Edgar Scalvini. In doppio, accanto al bresciano Marco Colombo, ha superato Rinaldini e Ferrecchi per poi lasciare strada a Spano e Zeni.

