Quando il sorteggio del tabellone di Wimbledon 2026 in tv: data, orario, come seguire la diretta

Data e orario del sorteggio dei tabelloni di Wimbledon 2026, in programma dal 29 giugno al 12 luglio sull’erba. Tornano i Championships, con Jannik Sinner e Iga Swiatek che proveranno a difendere i rispettivi titoli di singolare conquistati dodici mesi fa all’All England Club. Entrambi arrivano dalle delusioni di Parigi, dove il numero uno del ranking Atp non è riuscito a sfatare il tabù e la polacca invece è sembrata ancora lontana parente della giocatrice che sul Philippe Chatrier era solita dominare. Ora si torna sull’erba per una breve parentesi in cui le sorprese potrebbero non mancare. E già il sorteggio potrebbe dare parecchie indicazioni.

ENTRY LIST MASCHILE WIMBLEDON2026

ENTRY LIST FEMMINILE WIMBLEDON 2026

DATA E ORARIO DEL SORTEGGIO DI WIMBLEDON

Il sorteggio dei tabelloni si terrà nella giornata di venerdì 26 giugno alle 11:00 italiane (le 10:00 locali) e sarà possibile – come da tradizione – soltanto ascoltandolo su Radio Wimbledon, disponibile sul sito ufficiale del torneo. Non è prevista alcuna diretta video/streaming della cerimonia del sorteggio.