Wimbledon 2026: la resistenza di Zheng dura un set, poi Auger domina e vola agli ottavi

Felix Auger-Aliassime non stecca nel suo match di terzo turno a Wimbledon 2026 ed elimina il qualificato Michael Zheng con lo score di 7-6(1) 6-2 6-1 in 2 ore e 6 minuti. C’è partita per un solo set, poi la testa di serie numero 3 prende il comando delle operazioni e amministra i successivi parziali guadagnandosi un posto agli ottavi di finale. Per Zheng rimane un ottimo primo set, poi emerge tutta la differenza che al momento lo separa da un Top 5. Il suo Wimbledon è comunque estremamente positivo.

La partita

Nel primo set l’equilibrio regna sovrano: Zheng regge bene il ritmo di Auger-Aliassime, anzi è lo statunitense ad avere le uniche canches di break nel parziale. Poi al tie-break Auger sale di rendimento e domina 7-1. Dopo la chiusura del tetto si riparte e Zheng fa sempre più fatica a tenere, tanto che il numero 4 al mondo allunga alla terza palla break. Il parziale si fa ancor più pesante dopo il secondo break di Auger che va a servire sul 5-2 e chiude anche il secondo set. Il terzo prosegue con lo stesso canovaccio: Auger- Aliassime allunga subito 1-0 vincendo il gioco in risposta. Arriva un secondo break che è la pietra tombale della partita, che diventa una sorta di esibizione per il classe 2000 di Montréal.

Auger-Aliassime torna agli ottavi di finale di Wimbledon per la prima volta dal 2021, quando si spinse fino ai quarti venendo eliminato da Matteo Berrettini. Quello fu anche il suo miglior risultato di sempre sui campi dell’All England Club, a cui sono seguite 3 eliminazioni consecutive al primo turno e una al secondo. Sfiderà Alejandro Davidovich Fokina per provare a replicare. Nonostante la sconfitta, Wimbledon 2026 rimane estremamente positivo anche per Zheng: qualificazioni superate per il terzo Slam di fila, prima volta a Wimbledon e prime due vittorie togliendosi la soddisfazione di eliminare Cameron Norrie al debutto. Ritoccherà il suo best ranking (143) entrando nelle prime 120 posizioni.