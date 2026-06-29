Wimbledon 2026: ritiro per Shapovalov contro Carreno Busta, il motivo e cosa succede per le scommesse

Ritiro per Denis Shapovalov nella sfida con Pablo Carreno Busta, valida per il primo turno di Wimbledon 2026. Il tennista canadese ha deciso di abbandonare il match dopo aver perso il primo set 6-3 e il secondo al tie-break per 9 punti a 7 a causa di un problema alla spalla.

RITIRO SHAPOVALOV, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

Nonostante la sfida fosse regolarmente iniziata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Shapovalov perdente, Carreno Busta vincente), ma il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative ai primi due set, che si sono conclusi. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate se l’esito risulta già certificabile.