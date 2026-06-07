Zverev vince il Roland Garros 2026: è il quinto tedesco a conquistare uno Slam

Alexander Zverev conquista il Roland Garros 2026 battendo in finale l’azzurro Flavio Cobolli. Per il numero 3 del mondo si tratta del primo titolo Major in carriera. Con la vittoria a Parigi, Zverev diventa il quinto tennista tedesco a vincere un torneo dello Slam. Prima di lui ci erano riusciti Boris Becker (6), Gottfried von Cramm (2), Henner Henkel (1) e Michael Stich (1).
Se si sommano anche i risultati al femminile, dove spuntano i nomi di Steffi Graf (22), Angelique Kerber (1), Cilly Aussem (2) e Hilde Sperling (3) tra le vincitrici Major, allora il gigante di Amburgo risulta il nono tennista a battere bandiera tedesca nel trionfare in uno Slam.
Tennisti tedeschi vincitori di uno Slam — singolare maschile
Boris Becker 6 1985-86, 1989 Wimbledon, 1989 US Open, 1991, 1996 Australian Open
Gottfried Von Cramm 2 1934, 1936 French Championships
Henner Henkel 1 1937 French Championships
Michael Stich 1 1991 Wimbledon
Boris Becker — 6 titoli (Wimbledon 1985, 1986, 1989, Us Open 1989, Australian Open 1991, 1996)
Gottfried von Cramm — 2 titoli (French Championships 1934, 1936)
Henner Henkel — 1 titolo (French Championships 1937)
Michael Stich – 1 titolo (Wimbledon 1991)
Alexander Zverev — 1 titolo (Roland Garros 2026)
Tenniste tedesche vincitrici di uno Slam — singolare femminile
Steffi Graf – 22 titoli
Hilde Sperling – 3 titoli
Cilly Aussem – 2 titoli
Angelique Kerber – 1 titolo