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Zverev vince il Roland Garros 2026: è il quinto tedesco a conquistare uno Slam

By Giacomo Nicotera
2 Min Read
Alexander Zverev agli Internazionali d'Italia 2026
Alexander Zverev - Foto FITP

Alexander Zverev conquista il Roland Garros 2026 battendo in finale l’azzurro Flavio Cobolli. Per il numero 3 del mondo si tratta del primo titolo Major in carriera. Con la vittoria a Parigi, Zverev diventa il quinto tennista tedesco a vincere un torneo dello Slam. Prima di lui ci erano riusciti Boris Becker (6), Gottfried von Cramm (2), Henner Henkel (1) e Michael Stich (1).

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Se si sommano anche i risultati al femminile, dove spuntano i nomi di Steffi Graf (22), Angelique Kerber (1), Cilly Aussem (2) e Hilde Sperling (3) tra le vincitrici Major, allora il gigante di Amburgo risulta il nono tennista a battere bandiera tedesca nel trionfare in uno Slam.

Tennisti tedeschi vincitori di uno Slam — singolare maschile

Boris Becker 6 1985-86, 1989 Wimbledon, 1989 US Open, 1991, 1996 Australian Open
Gottfried Von Cramm 2 1934, 1936 French Championships
Henner Henkel 1 1937 French Championships
Michael Stich 1 1991 Wimbledon

Boris Becker — 6 titoli (Wimbledon 1985, 1986, 1989, Us Open 1989, Australian Open 1991, 1996)

Gottfried von Cramm — 2 titoli (French Championships 1934, 1936)

Henner Henkel — 1 titolo (French Championships 1937)

Michael Stich – 1 titolo (Wimbledon 1991)

Alexander Zverev — 1 titolo (Roland Garros 2026)

Tenniste tedesche vincitrici di uno Slam — singolare femminile

Steffi Graf – 22 titoli

Hilde Sperling – 3 titoli

Cilly Aussem – 2 titoli

Angelique Kerber – 1 titolo

 

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