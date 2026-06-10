Mboko ritirata al WTA 500 del Queen’s: è già finito il torneo di Serena Williams?

Victoria Mboko si è ritirata al primo turno del WTA 500 del Queen’s 2026 dopo la brutta caduta nel match contro Karolina Pliskova. La canadese, impegnata nel doppio con Serena Williams, annuncerà a breve anche il forfait dal torneo di doppio per l’infortunio riportato nel match di singolare con la ceca. Dopo un ottimo esordio vincente contro la coppia Routliffe/Melichar, la coppia Mboko/Williams sarà quindi costretta ad abbandonare il torneo. L’ex numero 1 del mondo statunitense, tornata in campo dopo anni, si era mostrata in splendida forma sul verde del Queen’s e rimane il rimpianto di un’occasione persa. O meglio, rimandata. Perché lo swing sull’erba di Serena è appena cominciato e la 23 volte campionessa Slam ha già annunciato la sua partecipazione al WTA 500 di Berlino 2026, al via il 13 giugno, in coppia con Karolina Muchova.