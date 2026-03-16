Tabellone WTA 1000 Miami 2026: tutti gli accoppiamenti

È stato definito il tabellone del WTA 1000 di Miami che avrà luogo dal 17 al 29 Marzo. Dopo la vittoria ad Indian Wells la numero uno del mondo Aryna Sabalenka vorrà confermarsi, inseguono Iga Swiatek ed Elena Rybakina, rispettivamente alla seconda e terza posizione del seed. Quest’ultima sconfitta nel 1000 californiano in finale proprio dalla bielorussa.
Nella parte alta Jasmine Paolini, al numero sette del tabellone, pronta a rifarsi dopo le delusioni nel primo mille americano, mentre nella parte bassa Elisabetta Cocciaretto, che all’esordio affronterà una qualificata, potrebbe fronteggiare al turno successivo ancora Coco Gauff, sconfitta appena un mese fa. Di seguito il tabellone completo.
Tabellone WTA 1000 Miami
Parte alta
(1)Sabalenka vs Bye
Li vs Qualifier
McNally vs Qualifier
Bye vs (29) Wang
(23) Zheng vs Bye
[WC] Brady vs [WC] Stephens
Ruse vs Ruzic
Bye vs (15) Keys
(9) Svitolina vs Bye
[WC] Jones vs Qualifier
Baptiste vs Maria
Bye vs (19) Samsonova
(25) Ostapenko vs Bye
Yastremska vs [WC] Krueger
Qualifier vs [WC] Townsend
Bye vs (7) Paolini
(3) Rybakina vs Bye
Tjen vs Putinseva
Sierra vs Cristian
Bye vs (27) Kostyuk
(18) Jovic vs Bye
Badosa vs Qualifier
Bejlek vs Qualifier
Bye vs (16) Osaka
(11) Alexandrova vs Bye
[WC] Tagger vs Qualifier
Kartal vs Stearns
Bye vs (24) Raducanu
(26) Fernandez vs Bye
Arango vs Selekhmeteva
Jones vs [WC] Williams
Bye vs (5) Pegula
Parte bassa
(6) Anisimova vs Bye
Waltert vs Tomljanovic
Lys vs Qualifier
Bye vs (30) Bucsa
(20) Shnaider vs Bye
Valentova vs Qualifier
Sonmez vs Haddad Maia
Bye vs (12) Bencic
(14) Noskova vs Bye
Zhang vs Cirstea
Grabher vs Sakkari
Bye vs (21) Mertens
(28) Joint vs Bye
Parks vs Qualifier
Qualifier vs Cocciaretto
Bye vs (4) Gauff
(8) Andreeva vs Bye
Kessler vs Frech
[WC] Vidmanova vs Jacquemot
Bye vs (32) Bouzkova
(22) Kalinskaya vs Bye
Qualifier vs Bondar
Kenin vs Blinkova
Bye vs (10) Mboko
(13) Muchova vs Bye
Siniakova vs Osorio
Boulter vs Bouzas Maneiro
Bye vs (17) Tauson
(31) Eala vs Bye
Siegemund vs Marcinko
Linette vs Gracheva
Bye vs (2) Swiatek