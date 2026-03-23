WTA 1000 Miami 2026: Errani/Paolini non sbagliano e avanzano ai quarti

Sara Errani e Jasmine Paolini superano con un doppio 6-4 Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls negli ottavi di finale del WTA 1000 di Miami, imponendosi in un’ora e ventitré minuti. Il punteggio, non riflette totalmente l’equilibrio dell’incontro: le avversarie hanno infatti avuto diverse occasioni per trascinare la sfida al terzo set.

Dopo la sconfitta nella finale del WTA 500 di Berlino dello scorso anno, le azzurre ristabiliscono la parità negli scontri diretti. Nel prossimo turno affronteranno la vincente tra Kato/Yang e Muhammad/Routliffe.

La partita

Il primo set si apre con tre break consecutivi, che portano Errani/Paolini sul 2-1. Nel settimo gioco le italiane sembrano indirizzare definitivamente il parziale, ottenendo un nuovo break, ma vengono subito raggiunte nel game successivo. Dopo aver annullato altre due palle break, riescono comunque a chiudere il set in loro favore.

Nel secondo parziale la coppia azzurra, testa di serie numero uno, incontra maggiori difficoltà: in due turni di servizio si trova sotto 0-40, ma riesce ogni volta a rimontare. Alla prima vera occasione, le italiane strappano il servizio alle avversarie e consolidano il vantaggio nel game successivo, chiudendo l’incontro.