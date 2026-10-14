WTA 1000 Wuhan 2026, Sabalenka eliminata all’esordio: passa Li in rimonta

È già finita la corsa di Aryna Sabalenka nel WTA 1000 di Wuhan 2026. La numero due del mondo, tre volte vincitrice del torneo, si è arresa all’esordio a Ann Li con il punteggio di 3-6 6-4 7-6(5) dopo due ore e mezza di gioco. Per la bielorussa si tratta di un’altra clamorosa sconfitta, la seconda consecutiva dopo quella rimediata al terzo turno di Pechino, dove si era arresa a Nicola Bartunkova. Dopo aver mancato nove match point, alla decima occasione Li è riuscita ad andare a segno per guadagnarsi la sfida di terzo turno contro Janice Tjen.

Resta invece una trasferta asiatica completamente da dimenticare per Sabalenka che nel corso del terzo set della sfida ha chiesto anche l’intervento della fisioterapista per un problema al ginocchio destro. La quattro volte campionessa Slam non è iscritta né al WTA 500 di Tokyo, né al WTA 250 di Guangzhou, in programma dal 26 ottobre e all’1 novembre, ed è dunque probabile che, a meno di clamorose sorprese, il suo ritorno in campo avverrà solamente in occasione della WTA Finals di Indian Wells, al via il 9 novembre.