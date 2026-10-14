Le WTA Finals 2026 prendono forma: qualificata Svitolina, è rimasto un solo posto libero

Le WTA Finals 2026 di Indian Wells sono vicine (7-14 novembre), e rimane un solo posto in palio. La tournée asiatica ha sciolto diversi dubbi: la settima qualificata è Elina Svitolina, capace di vincere il suo match di secondo turno al WTA 1000 di Wuhan contro Liudmila Samsonova (6-2 5-7 6-2) e di scavare una distanza incolmabile dalla connazionale Marta Kostyuk, la prima esclusa in attesa dei risultati della settimana e del finale di stagione. Gli ultimi tornei validi per la qualificazione alle WTA Finals sono il 500 di Tokyo e il 250 di Guangzhou (26 ottobre – 1 novembre).

Svitolina parteciperà al Season Ending Finale per la quarta volta in carriera, ma la notizia è che sarà la prima volta dopo sette anni. In mezzo, una gravidanza e un riarrangiamento del proprio gioco: tornare a questi livelli non era per nulla scontato. L’ucraina vinse il torneo nel 2018 a Singapore e raggiunse la semifinale nel 2019 a Shenzhen.

Chi vola in California?

Riepiloghiamo: le cinque giocatrici che precedono Svitolina in classifica mondiale erano già sicure della qualificazione prima del WTA 1000 di Pechino. Si tratta di Elena Rybakina, Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Jessica Pegula e Coco Gauff. In realtà ce n’è anche una sesta già sicura di partecipare, ma non è davanti a Svitolina nel ranking: si tratta di Linda Noskova.

La campionessa di Wimbledon 2026 può beneficiare della ‘regola Slam’ per la partecipazione alle Finals. Così come nel tour ATP, chi vince un torneo del Grand Slam ha diritto a uno degli otto posti alle Finals a patto che finisca entro i primi 20 posti della classifica mondiale. Taglio passato ampiamente dalla ceca, che avrà già prenotato voli e alloggi a Indian Wells nonostante non sia ancora matematicamente tra le prime otto.

Chi manca?

Rimane dunque un solo posto da assegnare: detto di Noskova, guardando la Race WTA, il posto è il settimo, al momento occupato da Karolina Muchova. La finalista all’All England Club è ancora in gara a Wuhan (la aspetta un match ostico contro Diana Shnaider agli ottavi di finale), e ha più di 800 punti di vantaggio da Kostyuk, eliminata al secondo turno. A Muchova basterebbe raggiungere le semifinali per assicurarsi la qualificazione già questa settimana.

Non è una novità, ma salta all’occhio la posizione di Iga Swiatek. L’ex numero uno del mondo, sei volte campionessa Slam e una volta delle WTA Finals ha vissuto un’altra stagione di alti e bassi, e se pare che stia facendo qualche progresso nel limitare lo stress in campo, il gioco non sempre è stato al passo. Sarebbe la prima volta che la polacca non partecipa alle WTA Finals dal 2019.

La Race

Ecco il riepilogo della Race WTA a mercoledì 14 ottobre.

Elena Rybakina: 7502 Aryna Sabalenka: 6560* Mirra Andreeva: 6371 Jessica Pegula: 5835* Coco Gauff: 5774 Elina Svitolina: 5036* Karolina Muchova: 4735* Linda Noskova: 4354 Marta Kostyuk: 3920 Iga Swiatek: 3919* Iva Jovic: 2931*

*Ancora in gara al WTA 1000 di Wuhan.