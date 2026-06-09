WTA 125 Modena 2026: Bronzetti e Brancaccio al secondo turno

Prosegue il cammino delle azzurre al WTA 125 di Modena, con Lucia Bronzetti e Nuria Brancaccio che staccano il pass per il secondo turno del torneo di casa.

Successo sofferto ma meritato per Lucia Bronzetti, costretta a rincorrere dopo una partenza complicata contro la cinese Gao. L’azzurra ha saputo cambiare marcia nel corso del match, facendo valere la maggiore esperienza e una più naturale predisposizione alla terra battuta. Dopo aver riequilibrato l’incontro, Bronzetti ha dominato il terzo e decisivo set, chiuso con un netto 6-1 che le ha consegnato la qualificazione al turno successivo Per un posto nei quarti di finale, la riminese affronterà la vincente della sfida tra Lazaro e Grabher.

Più lineare invece il percorso di Nuria Brancaccio, che ha superato l’argentina Bosio con il punteggio di 6-4 7-5 in poco meno di un’ora e quaranta minuti. Una prova solida quella dell’azzurra, brava a gestire i momenti chiave di entrambi i set senza concedere spazio al ritorno dell’avversaria. Al secondo turno Brancaccio troverà la slovena Tamara Zidansek, che in mattinata aveva eliminato Federica Urgesi, guadagnandosi così la sfida con l’italiana.