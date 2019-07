Atp Gstaad 2019, Moroni e Baldi da sogno: sono nel main draw

Finalmente Gian Marco Moroni si appresta a disputare la prima partita in un main draw di un Atp 250: nelle qualificazioni di Gstaad, il tennista romano classe 1998 ha prima estromesso Luca Margaroli, per poi imporsi con un netto 6-3 6-2 su Marco Trungelliti nell’ultimo turno di qualificazioni. Dopo la trafila nei vari Challenger sparsi in tutto il mondo, con due finali come miglior risultato, “Jimbo” è dunque pronto a scendere in campo per il primo match in un tabellone principale Atp nel torneo che l’anno scorso ha visto trionfare l’amico Matteo Berrettini.

Romantico remake dell’ultimo turno di qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2018 per Filippo Baldi, quest’oggi opposto allo spagnolo Garcia-Lopez. Come nel precedente incontro tra i due, a spuntarla è (nuovamente in rimonta) il tennista azzurro, abile a centrare il main draw svizzero dopo essersi imposto con lo scopre di 4-6 7-6(5) 6-2.

