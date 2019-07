Atp Gstaad 2019, Travaglia e Fabbiano avanzano al secondo turno

Buona la prima per Stefano Travaglia e Thomas Travaglia nell’Atp 250 di Gstaad 2019. Sulla terra svizzera il tennista marchigiano si è imposto per 7-6(7) 6-3 sul colombiano Daniel Elahi Galan annullando anche un set point nel tiratissimo tie-break del primo set: prossimo ostacolo sarà Carballes Baena, in precedenza giustiziere di Paolo Lorenzi. Due set tirati anche per Fabbiano contro la wild card di casa Sandro Ehrat: 6-4 7-5 il punteggio in favore del pugliese, bravo nel rimontare un break di svantaggio per set e ad imporsi in quasi due ore di gioco. Al secondo turno sarà derby contro Lorenzo Sonego, che ha usufruito di un bye in virtù della testa di serie numero 4 del tabellone principale.

