Atp Monaco 2019, Berrettini continua a vincere. Seppi sconfitto

Prosegue il momento d’oro di Matteo Berrettini. Dopo il titolo a Budapest, il tennista azzurro parte col piede giusto anche nell’Atp di Monaco 2019 superando l’uzbeko Denis Istomin con il punteggio di 7-6(5) 6-3. Il romano fa e disfa nel primo set complicandosi la vita anche nel tie-break che sembrava in cassaforte sul 6-1, poi però sfrutta l’unico break messo a segno nel secondo. Al prossimo turno attende il vincente della sfida tra Kyle Edmund e Denis Kudla. (LA CRONACA COMPLETA)

Nulla da fare invece per Andreas Seppi, sconfitto da Philip Kohlschreiber per 6-2 7-5. Sorteggio sfortunato per l’altoatesino che, dopo aver fatto soffrire Krajinovic a Budapest, deve arrendersi anche al numero 41 al mondo incassando la sesta sconfitta consecutiva. (LA CRONACA COMPLETA)

Semaforo rosso nell’Atp di Estoril 2019 anche per Salvatore Caruso. Pablo Cuevas raccoglie la vendetta dopo la sconfitta subita dal siciliano nell’ultimo turno di qualificazione: dopo la battaglia in tre set, l’uruguagio ripescato come lucky loser non lascia scampo all’azzurro passando per 6-2 6-2 e affronterà Fabio Fognini, di ritorno sul circuito dopo il trionfo a Montecarlo. (LA CRONACA COMPLETA)

