Masters 1000 Miami 2019, Sonego supera le qualificazioni: è nel main draw

Missione compiuta per Lorenzo Sonego nelle qualificazioni del Masters 1000 di Miami 2019. Nel turno decisivo del tabellone cadetto il piemontese si impone per 7-5 6-4 su Mackenzie McDonald e stacca il pass per il main draw del secondo “Mille” stagionale, andando a rimpinguare la truppa azzurra già formata da Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Matteo Berrettini e Thomas Fabbiano. Per il classe ’95 si tratta della terza apparizione in un tabellone principale di un Masters 1000 dopo le due agli Internazionali d’Italia.

Ultimo scoglio invece fatale per Paolo Lorenzi, sconfitto dal giovanissimo talento e seconda testa di serie delle qualificazioni Felix Auger-Aliassime per 7-6(1) 6-2 in poco più di un’ora e venti minuti di gioco.

