Masters 1000 Montecarlo 2019, Sonego non si ferma: quarti e top-70

Prosegue la settimana da favola di Lorenzo Sonego nel Principato di Monaco. Nel Masters 1000 di Montecarlo 2019 il torinese stacca il pass per i quarti di finale, i primi in un torneo di questa categoria, battendo Cameron Norrie con il punteggio di 6-2 7-5. Grande prestazione dell’azzurro, bravo nell’approfittare della falsa partenza dell’avversario per mettere in cascina il primo set e nel resistere al tentativo di alzare il ritmo da parte del britannico nel secondo: per un posto in semifinale attende quindi il vincente della sfida tra il finalista del Roland Garros Dominic Thiem e il serbo Dusan Lajovic. Nel frattempo, però, il best ranking continua a migliorare: da lunedì sarà almeno numero 66 al mondo.

LA CRONACA COMPLETA

© riproduzione riservata