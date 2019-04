Qualificazioni Masters 1000 Montecarlo 2019, Sonego e Fabbiano al turno decisivo

Tre su tre per l’Italia nel primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo 2019. Dopo l’exploit di Julian Ocleppo, primo step superato per Thomas Fabbiano e Lorenzo Sonego. Il pugliese batte in circa un’ora e trequarti lo spagnolo Feliciano Lopez con il punteggio di 3-6 6-4 6-2. Per un posto nel main draw sfiderà dunque Juan Ignacio Londero, numero 66 al mondo e quarta testa di serie del tabellone cadetto.

Sono serviti tre set anche a Sonego per proseguire il proprio cammino. Il piemontese dilaga alla distanza contro Yoshihito Nishioka grazie allo score di 6-2 4-6 6-0 in due ore e ventidue minuti di battaglia. Sonego, reduce dai quarti di finale a Marrakech, rischia di complicarsi la vita concedendo un break nel decimo gioco del secondo parziale ma travolge alla distanza il giapponese strappando un pass per il turno decisivo, dove se la vedrà con l’argentino Marco Trrungelliti.

