Alla soglia del ritiro dall’attività di singolarista, Simone Bolelli conquista il pass per il main draw del Roland Garros 2019. L’azzurro, dopo aver faticato nel secondo turno di qualificazioni contro il tedesco Dominik Koepfer, ha eliminato nell’ultimo atto del tabellone cadetto in due set il giapponese Go Soeda, con lo score finale di 6-1 7-6(5).

Una partita dominata nel primo parziale dal bolognese, apparso in buona condizione fisica contro un avversario inferiore dal punto di vista delle soluzioni balistiche. Fucina di vincenti come al solito per il tennista italiano, che su questi campi sembra esprimere al meglio il suo tennis spregiudicatamente votato all’attacco: ne sa qualcosa Rafael Nadal, che nell’anno precedente ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio sull’azzurro, riuscito nell’intento di infiammare il Philippe Chatrier a suon di vincenti nella casa del Re delle terra battuta. In attesa del primo turno del torneo parigino, Simone si gode l’approdo nel tabellone principale in uno degli ultimi tornei (da singolarista) della sua carriera.

LA CRONACA DEL MATCH

© riproduzione riservata