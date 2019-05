Challenger Vicenza 2019: Giannessi sugli scudi, out Giacomini

Alessandro Giannessi centra i quarti di finale del Challenger Vicenza 2019: il tennista spezino, che nel turno precedente aveva superato il connazionale Federico Gaio, ha estromesso Adrian Menendez-Maceiras con il netto score di 6-2 6-0. Partita a senso unico fin dalle fasi iniziali, l’azzurro ha saputo imporre il proprio ritmo al 33enne di Marbella, che viene sconfitto dal suo avversario per la seconda volta su due incontri disputati. Buona prova di Alessandro, che conferma i progressi, sia a livello fisico che psicologico, in un periodo complicato dal punto di vista dei risultati. Per un posto in semifinale il tennista italiano affronterà Marc Polmans, giustiziere in mattinata di Luca Giacomini: il 22enne australiano si è imposto con un perentorio 6-0 6-3 contro il giovane padovano, che può comunque ritenersi soddisfatto per il livello di gioco espresso e il relativo best ranking ottenuto: per la prima volta l’azzurro entrerà tra i primi 500 giocatori del mondo.

