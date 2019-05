Challenger Aix en Provence 2019, Mager vola agli ottavi di finale

Gianluca Mager prenota un posto per gli ottavi di finale nel Challenger di Aix en Provence 2019. Il tennista azzurro, testa di serie numero 12 del tabellone francese, si impone su James Ward per 7-6(4) 6-2 e tornerà in campo giovedì per giocarsi l’accesso ai quarti.

Il britannico fa il possibile per un set aggrappandosi con le unghie e con i denti, recuperando un break di svantaggio nel sesto game e salvando quattro chance del nuovo sorpasso a Mager, che però non si lascia impressionare e archivia la frazione per 7 punti a 4 al tie-break.

Più semplice, a questo punto, il compito del sanremese: Gianluca allunga dall’1-1 e chiude i conti con un secondo break sul 5-2 in un set pressoché perfetto alla battuta con soli tre punti persi, uno dei quali con un doppio fallo.

© riproduzione riservata