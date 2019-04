Challenger Barletta 2019, Arnaboldi si ritira: Milojevic avanza

Uscita amara per Andrea Arnaboldi che, nel Challenger di Barletta 2019, è costretto al ritiro nel match contro il serbo Nikola Milojevic. Il tennista canturino accusa problemi alla gamba destra nel corso del tie break del primo set per poi abbandonare la partita poco dopo in apertura di secondo. L’incontro si conclude così dopo 1h e 11 minuti di gioco sul punteggio di 7-6[3] 1-0 in favore di Milojevic. Il tennista serbo n. 183 al mondo affronterà nel prossimo turno l’argentino Federico Coria, reduce dalla vittoria in 3 set contro Stefano Travaglia. Stop sfortunato per Arnaboldi che aveva dimostrato nel corso del primo set di potersela giocare alla pari contro l’avversario odierno.

PRIMO SET

Un doppio fallo a testa nel primo game al servizio per entrambi i giocatori che perdono la battuta. Milojevicbrekka per primo venendosi a prendere il punto decisivo a rete, Arnaboldi risponde trovando il break con un prodigioso dritto in corsa che bacia la riga di fondo. Le difficoltà al servizio sono una costante in questo avvio di match. Milojevic allunga per ben due volte per poi essere costantemente ripreso dal tennista milanese a suon di break. Si arriva così sul 3-3. Arnaboldi passa per la prima volta in vantaggio, Milojevic risponde con il game che vale il 4-4.Grande equilibrio nel punteggio così come in campo con i due giocatori che battagliano alla pari arrivando al tie break. A questo punto è Milojevic a compiere l’allungo decisivo. Il serbo, sotto 0-2, compie una grande rimonta aggiudicandosi il tie break per 7 punti a 3 con la complicità di un Arnaboldi che sbaglia molto e accusa un problema alla gamba. 7-6 MILOJEVIC

SECONDO SET

Milojevic apre il set portandosi sull’1-0. Il problema alla gamba non permette ad Arnaboldi di proseguire. Il tennista milanese è costretto a ritirarsi abbandonando in questo modo il torneo. RITIRO (SU 1-0 MILOJEVIC)

