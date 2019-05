Challenger Gerusalemme 2019, Dalla Valle fuori per mano di Zhang

Finisce la corsa di Enrico Dalla Valle nel primo turno del Challenger Gerusalemme 2019: dopo aver superato in lotta il primo turno di qualificazioni, l’azzuro è stato eliminato con lo score di 6-3 6-2 dal 22enne cinese Zhizhen Zhang, attuale 331 delle classifiche mondiali. Una partita da subito in salita per il tennista di Ravenna, che non è riuscito a trovare le giuste contromisure al tennis fortemente adattabile al cemento outdoor del nativo di Shanghai. Due break in apertura in altrettanti set non hanno consentito all’italiano di fare partita pari contro un avversario che si è comunque dimostrato superiore.

