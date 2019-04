Enrico Dalla Valle batte Julian Ocleppo nel derby italiano nelle qualificazioni del Challenger Ostrava 2019. Il 21enne azzurro si è imposto con il punteggio di 6-2 6-2 ai danni dell’italo-monegasco, che ben aveva figurato nelle ultime apparizioni ottenendo, tra l’altro, la prima vittoria nelle qualificazioni nel circuito Atp in quel di Montecarlo. Match senza storia fin dalle fasi iniziali dell’incontro, Dalla Valle è bravo a imporre subito il proprio gioco combinando solidi turni di battuta ad una grande reattività in risposta, andando a minare le certezze di Ocleppo entrato in campo coi favori del pronostico. Grande differenza soprattuto nelle percentuali di rendimento al servizio: Julian nell’intero match ha offerto la bellezza di 15 palle break, attestandosi ad un 50% di punti vinti con la prima ed ad un impietoso 31% con la seconda. Vittoria dunque meritata per Dalla Valle, che centra il main draw del torneo ceco.

Non scende in campo, invece, Andrea Vavassori, entrato direttamente in tabellone principale come alternate.

© riproduzione riservata