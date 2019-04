Challenger Ostrava 2019, Sinner rinviato a mercoledì per pioggia

Slitta a mercoledì 1° maggio il secondo turno di Jannik Sinner nel Challenger di Ostrava 2019. Il giovane azzurro non è sceso in campo per affrontare il tedesco Koepfer a causa della pioggia che ha scombussolato i piani agli organizzatori: il classe 2001 sarà dunque protagonista nellla giornata di domani come secondo match dalle 11.00 sul campo 4, dopo la conclusione della sfida tra Andrea Basso e Tallon Griekspoor con l’italiano che ha perso il primo per 6-3 ma è avanti 4-3 (40-40) e servizio nel secondo. Lotta ma non basta invece Riccardo Bonadio, piegato in due set dalla testa di serie numero 4 Kamil Majchrzak per 7-5 7-5: il polacco è bravo nel non disunirsi in entrambi i set dopo aver perso un break di vantaggio e a conquistare il pass per gli ottavi nonostante la sospensione per pioggia sul 2-1.

© riproduzione riservata