Challenger Roma Garden 2019, Lorenzi si aggiudica il derby su Gaio

Paolo Lorenzi si aggiudica in due set il derby italiano contro Federico Gaio. Nell’ultimo ottavo di finale in programma al Challenger Roma Garden 2019 la testa di serie numero 2 del tabellone avanza in due set con lo score di 6-1 6-4 e si giocherà un posto in semifinale contro Stefano Napolitano.

Non al meglio il faentino, costretto a chiamare il fisioterapista a metà del primo set. Tanti errori da fondo per Gaio soprattutto col rovescio sulle rotazioni del senese. Un 6-1 che va comunque stretto allo sconfitto che manca un totale di sei palle break tra quinto e settimo gioco per rientrare in carreggiata. Nel secondo parziale Gaio prova ad accorciare gli scambi con l’utilizzo del drop ma incappa in diversi errori: Lorenzi sale sul 3-1, protegge il prezioso break cancellando altre cinque chance all’avversario e, dopo aver mancato un match point in risposta sul 5-3, chiude con la battuta a disposizione nel decimo gioco.

