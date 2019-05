Challenger Vicenza 2019, Giannessi vola in semifinale

Alessandro Giannessi è in semifinale nel Challenger di Vicenza 2019. Mentre il tabellone si allinea verso i quarti di finale, lo spezzino stacca già il pass per il penultimo atto del torneo grazie al successo su Marc Polmans per 6-4 7-5.

Il mancino italiano parte col piede giusto issandosi sul 3-0 ma vede rientrare l’australiano sino all’aggancio sul 4-4. Giannessi però non si distrae, rimette la testa avanti col servizio a disposizione e nel decimo gioco va a segno in risposta incamerando il primo parziale. Il numero 14 del seeding non si dà per vinto e prova a far gara di testa nel secondo staccandosi sul 2-0, tuttavia la reazione dell’azzurro non si fa attendere: tre i giochi consecutivi per Giannessi che, dopo il controbreak, cancella tre chance del nuovo sorpasso e si issa sul 3-2. Alessandro soffre alla battuta, nel settimo gioco risale addirittura dallo 0-40 e nell’undicesimo salva una palla che avrebbe mandato Polmans al servizio per allungare al terzo. Eppure, uscito indenne dai diversi momenti di difficoltà, è Giannessi a trovare lo spunto decisivo in risposta chiudendo sul 7-5 e tornando in semifinale a livello Challenger per la prima volta dallo scorso settembre.

