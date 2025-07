Sinner esce dalla sala stampa con il ghiaccio sul gomito: “Farò la risonanza e vedremo”

“Dovrò vedere come reagisce il gomito e come mi sveglierò. Nessuno ha la risposta, farò la risonanza e poi vedremo”. Jannik Sinner lascia la sala stampa di Wimbledon con il ghiaccio sul gomito destro e un interrogativo in vista del giorno di risposo che anticipa il quarto di finale di Wimbledon 2025 contro Ben Shelton. L’inaspettato e sfortunato infortunio al pettorale di Grigor Dimitrov, costretto al ritiro quando era al comando per 6-3 7-5 2-2, ha aperto al numero 1 del mondo le porte del turno successivo. L’altoatesino, dispiaciuto e rammaricato per la dinamica del suo successo, adesso deve però affrontare le preoccupazioni per il problema al gomito rimediato con una caduta nel game inaugurale: “Ho rivisto il video, non sembra un brutto inciampo ma l’ho sentito e mi ha condizionato, specialmente sul dritto e sul servizio”.

Come noto, Sinner in queste due settimane non è seguito dal suo ormai ex preparatore atletico Marco Panichi e dal fisioterapista Ulises Badio. Qualcuno gli ha chiesto come l’assenza di quest’ultimo potrà influire, ma l’azzurro non ha alimentato la cosa: “L’ATP ha buoni fisioterapisti e c’è un ottimo dottore, non sarà un problema. Vedremo dopo la risonanza di cosa si tratta. Per quanto riguarda il tennis giocato posso dire che Grigor, a differenza mia, ha servito molto bene. Io ho fatto fatica a rispondere e non ho mosso la palla come volevo. Ci sono tanti feedback da prendere, ma devo vedere quanto riuscirò ad allenarmi”. Infine Jannik, ha rivolto un pensiero anche alla sfida contro Ben Shelton, avversario che nella passata edizione dei Championships eliminò agli ottavi: “Contro di lui dovrò crescere in risposta. Ma Ben non è solo servizio, è migliorato molto da fondocampo: a Parigi ha fatto un grande match contro Alcaraz. Sarà un match difficile, ma prima dovrò concentrarmi su altro”.

