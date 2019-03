Splendidi successi per Giulia Gatto-Monticone, nel 25.000 di Kofu, e per Corinna Dentoni nell’ITF di Tel Aviv. La prima vittoria, in ordine di tempo, è stata della Gatto-Monticone che, nella nottata italiana, ha coronato questa favolosa trasferta giapponese col successo ai danni della belga Lara Salden. La trentunenne torinese, attulamente 196 del ranking WTA e 142 della race, ha fornito una grande prova di forza, annichilendo la sua avversaria con lo score di 6-1 6-2, in appena 57 minuti di match.

In tarda mattinata è arrivato il successo di Dentoni. La ventinovenne toscana non vinceva un torneo ITF da 3 anni e mezzo (Casablanca, 2015) e torna a trionfare battendo, nell’ultimo atto del torneo israeliano, la testa di serie numero 2 del torneo Emma Raducanu. Un match, quello fra la Dentoni e la tennista britannica, sospeso temporaneamente per pioggia, sul punteggio di 1-0, e break, in favore della Raducanu. Al rientro in campo, però, la tennista azzurra ha gestito meglio il match rispetto alla giovanissima britannica e ha concluso entrambi i parziali in modo piuttosto netto (6-4 6-3).

