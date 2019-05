Itf under 18 Salsomaggiore 2019: Cobolli ai quarti, bene Pigato, Zucchini e Ziodato

La seconda tranche degli ottavi di finale della 36ma edizione del Torneo Bayer Itf under 18 di Salsomaggiore ha visto in campo maschile il solo Flavio Cobolli approdare ai quarti di finale mentre escono di scena sia il pisano Maestrelli che Leonardo Malgaroli.

Cobolli ha giocato a corrente alternata contro il serbo Milicevic. Ha giocato un buon primo set poi si è distratto subendo un break decisivo sul 4 pari ma nel terzo set ha ripreso il comando del gioco chiudendo agevolmente. Quanto a Francesco Maestrelli ha lottato come un leone per rimanere nella scia dell’olandese Weststrate. Si è aggiudicato il secondo set al tie break per poi calare alla distanza. Infine Leonardo Malgaroli ha cercato nei games iniziali di tenere a freno lo statunitense Zink poi è andato alla deriva accusando anche un malore al tendine d’Achille che lo ha un po’ condizionato. Per Cobolli ora l’arduo compito di affrontare Zink per un posto in semifinale.

Il tabellone femminile ha infoltito il nutrito plotone azzurro qualificando Pigato, Zucchini e Ziodato. Lisa Pigato ha concesso poco alla Malik giocando una buona partita e nei quarti l’attende la numero uno del torneo Alina Charaeva. La russa non ha lasciato scampo a Sofia Rocchetti che ha disputato comunque un ottimo torneo. Partita un po’ rocambolesca la sfida emiliano – romagnola tra Arianna Zucchini e Rubina Marta De Ponti. La De Ponti sembrava avviata ad un comodo successo dopo il 6 a 1 iniziale poi ha progressivamente ceduto campo e punti alla Zucchini rimediando appena un game nella terza partita. Nell’ultimo confronto della giornata la triestina Sara Ziodato ha vinto un incontro non facile contro l’americana Garcia Gross . Ha perso male il secondo set poi si è ripresa facendo valere la maggior pesantezza dei suoi colpi . Domani giornata piena con in programma a partire dalle ore 9.00 i quarti di finale con incontri che si preannunciano molto interessanti.

Risultati ottavi ragazzi:

Weststrate (Ned) b Maestrelli (Ita) 6/3 6/7 (4)6/3;

Mochizuki (Jpn) b Li (Chn) 6/3 6/4;

Cobolli (Ita) b Milicevic (Srb) 6/3 4/6 6/2;

Zink (Usa) b Malgaroli (Ita) 6/3 6/2.

Ottavi ragazze:

Charaeva (Rus) b Rocchetti (Ita) 6/1 6/3;

Pigato (Ita) b Malik (Usa) 6/4 6/2;

Ziodato (Ita) b Garcia Ross 6/2 6/7 (7) 6/3;

Zucchini (Ita) b De Ponti (Ita) 1/6 6/4 6/1.

