Lorenzo Musetti resta in corsa per una wild card nel main draw agli Internazionali BNL d’Italia 2019. Il giovane tennista azzurro, impegnato nelle prequalificazioni, ha superato Enrico Dalla Valle prenotando un posto in semifinale contro Jannik Sinner in un match che si preannuncia particolarmente interessante: “I risultati parlano, non ho perso un set e sto giocando veramente bene – ha dichiarato ai microfoni di Sportface.it – Il torneo non è finito, si pensa giorno per giorno ma il primo obiettivo è raggiunto. Sinner? E’ in fiducia e sarà difficile batterlo“.

