Sophia Antipolis, Brown ne inventa una delle sue: lo smash-palla corta (VIDEO)

Con Dustin Brown in campo non ci si annoia mai. Il tennista tedesco, grande protagonista della settimana sui campi del Challenger di Sophia Antipolis 2019, ne ha inventata una delle sue: durante il suo ottavo di finale contro Kimmer Coppejans ha stupito tutti con uno smash trasformatosi in palla corta. Dopo la “parata” in risposta del belga, Brown ha toccato la palla nei pressi della rete facendola addormentare nel campo dell’avversario dopo il rimbalzo. Il tutto per annullare una delicatissima palla del contro-break nel terzo set.

