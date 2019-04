Vincenzo Santopadre: “Vittoria di Berrettini a Budapest emozionante” (VIDEO)

“Sono state emozioni forti e belle, non capita tutti i giorni di vincere un torneo. Anche il modo in cui Matteo ci è arrivato è stato emozionante: veniva da un periodo complicato, è stato così determinato da farmi quasi commuovere”. Così Vincenzo Santopadre ha commentato il successo di Berrettini sulla terra di Budapest della scorsa domenica, nella finale vinta in rimonta su Krajinovic. Una settimana perfetta per il tennista romano, capace di ottenere scalpi di giocatori ben più esperti come Kukushkin, Bedene, Cuevas e Djere: “Matteo era già migliorato sul rovescio da tempo e continua a farlo in maniera repentina, secondo me ha ancora ampi margini. Grazie al modo in cui sta in campo e fuori si è creato il modo per far vedere a tutti i suoi progressi”.

Il coach ha parlato poi della Rome Tennis Academy, progetto che coinvolge tanti giovani ragazzi in rampa di lancio in queste ultime settimane. “Noi allenatori siamo sulla stessa barca dei giocatori, speriamo sempre di arrivare ai risultati che non sono mai garantiti: stanno arrivando e siamo soddisfatti, crediamo siano frutto anche di un contesto adeguato, qui l’aria è giusta e il clima è molto buono. Per ogni vittoria importante piantiamo un albero: speriamo di far crescere una foresta!“.

© riproduzione riservata