Ace Cube 2019: trionfo di Berrettini e Sinner. Sorpresa Gatto-Monticone

Va in archivio la nona edizione degli Ace Cube, i riconoscimenti della stagione 2019 per il tennis italiano assegnati da Spaziotennis.com e Sportface.it. La giuria, formata da circa 75 addetti ai lavori tra giornalisti specializzati, coach di livello internazionali, ex giocatori, scrittori, preparatori atletici, agenti e talent scout, ha espresso i propri verdetti in merito.

Matteo Berrettini si aggiudica nettamente il premio per la “sorpresa maschile”, mentre Jannik Sinner si prende quello di “miglior U21 maschile” a seguito di una stagione stupefacente. Oltre a Berrettini, premiato anche il suo coach Vincenzo Santopadre. Spicca al femminile il successo di misura da parte di Giulia Gatto-Monticone ai danni di Jasmine Paolini per chiudere con il primo posto di Elisabetta Cocciaretto tra le migliori U21 in rosa.

Ecco i risultati ufficiali degli Ace Cube 2019:

SORPESA MASCHILE:

1. Matteo Berrettini (51 voti, 68,90%)

2. Jannik Sinner (27 voti, 27,00%)

3. Salvatore Caruso (3 voti, 4,00%)

MIGLIOR U21 MASCHILE

1. Jannik Sinner (71 voti, 95,90%)

2. Giulio Zeppieri (2 voti, 2,70%)

3. Lorenzo Musetti (1 voto, 1,40%)

MIGLIOR COACH

1. Vincenzo Santopadre (57 voti, 76%)

2. Riccardo Piatti (10 voti, 13,30%)

3. Paolo Cannova (5 voti, 6,70%)

SORPRESA FEMMINILE

1. Giulia Gatto-Monticone (31 voti, 41,90%)

2. Jasmine Paolini (30 voti, 40,50%)

3. Elisabetta Cocciaretto (9 voti, 12,20%)

MIGLIOR U21 FEMMINILE

1. Elisabetta Cocciaretto (62 voti, 83,80%)

2. Lisa Pigato (8 voti, 10,80%)

3. Lucia Bronzetti (4 voti, 5,40%)

