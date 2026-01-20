Altro

Australian Open 2026, Oliynykova e la maglietta contro la guerra: “Non ne posso parlare qui”

Photo © Ray Giubilo
2023 AUSTRALIAN OPEN AMBIENCE Photo © Ray Giubilo

L’ucraina Oleksandra Oliynykova ha visto il suo Australian Open 2026 chiudersi al primo turno contro Madison Keys. In campo, dopo un set lottato, la statunitense ha preso il sopravvento e si è aggiudicata la sfida per 7-6(6) 6-1. Ma ancora più importante del tennis, in questi giorni lo ha sottolineato spesso, la numero 92 del mondo ha voluto sottolineare l’importanza della guerra ancora in atto tra Russia e Ucraina. Dopo la sconfitta, la tennista si è presentata in conferenza stampa con la maglia: “Ho bisogno del vostro aiuto per proteggere i bambini e le donne ucraina, ma non ne posso parlare qui”.

