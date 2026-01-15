Australian Open 2026, ritiro Blockx contro Kubler: il motivo e cosa succede con le scommesse

Finisce dopo il primo gioco del terzo set il match di Alexander Blockx contro l’australiano Jason Kubler valido per l’ultimo turno delle qualificazioni dell’Australian Open 2026. Il tennista belga, dopo aver chiamato medical timeout al termine del secondo set perso per 6 giochi a 3 (il primo era terminato 6-3 a suo favore) è stato costretto al ritiro a causa di un infortunio alla spalla destra. Kubler accede pertanto al tabellone principale del primo Major dell’anno.

RITIRO BLOCKX, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

Nonostante la sfida fosse regolarmente iniziata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Blockx perdente, Kubler vincente), ma il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo al secondo set, che si sono concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate se l’esito risulta già certificabile.