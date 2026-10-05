Alcaraz rimonta Munar e vola in finale nel 500 di Tokyo

Carlos Alcaraz vince il derby spagnolo contro Jaume Munar e conquista la finale dell’ATP 500 di Tokyo. Il numero 1 del mondo ha dovuto rimontare dopo aver perso il primo set 7-5, con Munar capace di approcciare la sfida con grande fiducia e determinazione. Il murciano ha poi reagito imponendosi 6-3 nel secondo parziale e 6-1 nel terzo, completando la rimonta e vincendo la partita.

All’Ariake Coliseum, Munar ha accettato fin dalle prime battute il duello con il connazionale, giocando con personalità e mettendo in difficoltà Alcaraz. Il classe 1997 si è aggiudicato il primo set per 7-5, sfruttando anche un finale particolarmente favorevole: Alcaraz non è riuscito a conquistare nemmeno un punto negli ultimi tre game, permettendo a Munar di completare la rimonta e portarsi avanti nella semifinale.

Nel secondo set, però, Alcaraz ha fatto la voce grossa. Lo spagnolo ha alzato il livello, prendendo progressivamente il controllo degli scambi e imponendo maggiore aggressività. Il 6-3 con cui ha chiuso il parziale ha rimesso tutto in equilibrio, mandando la sfida al terzo set.

Munar ha continuato ad accettare il confronto a viso aperto, mentre Alcaraz ha cercato soluzioni anche attraverso il servizio. Le percentuali sulle seconde palle vinte sono rimaste però basse, sotto il 40%, dando al classe 1997 la possibilità di rimanere competitivo.

Nel terzo set, però, Alcaraz ha cambiato definitivamente marcia. Il numero 1 del mondo è partito fortissimo, dominando il parziale vincendo cinque game consecutivi e prendendo subito il largo, fino a vincere 6-1. Nell’ultimo set il murciano ha ritrovato aggressività, mettendo Munar sotto pressione fino a completare la rimonta e conquistare il pass per la finale di Tokyo.