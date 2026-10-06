Alcaraz torna a vincere a Tokyo: “Durante l’infortunio tanti pensieri negativi”

Carlos Alcaraz torna ad alzare un trofeo. Lo spagnolo ha battuto Jiri Lehecka 7-6(4) 6-4 nella finale dell’ATP 500 di Tokyo 2026, difendendo il titolo conquistato nel 2025. Per il numero 3 del mondo è il 27° titolo in carriera, al secondo torneo giocato dopo il lungo stop per l’infortunio al polso.

“Mi rende davvero felice poter alzare di nuovo un trofeo. È passato un po’ di tempo e ovviamente è ancora più speciale dopo il mio infortunio e il mio rientro, al secondo torneo che sto giocando”, ha detto Alcaraz dopo la finale.

Una settimana comunque non facile per lo spagnolo, che ritiene di non aver ancora espresso il suo tennis migliore: “È stata una settimana davvero dura e non ho giocato il mio miglior tennis e al mio miglior livello, ma ho trovato buone soluzioni ed è questo che alla fine conta”.

Alcaraz è tornato poi sui mesi trascorsi lontano dal circuito e sui dubbi legati all’infortunio: “Ti vengono in mente molti pensieri negativi. Se tornerai in salute, se tornerai come eri prima, se riuscirai a colpire la palla normalmente senza dolore. Ho avuto fiducia in me stesso e ha funzionato”.

Con il successo su Lehecka, Alcaraz diventa il primo giocatore a vincere due edizioni consecutive del torneo di Tokyo dai tempi di Pete Sampras, campione nel 1993 e nel 1994. Ora per lo spagnolo c’è Shanghai, dove proseguirà il suo rientro nel circuito.