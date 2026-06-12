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ATP 250 Stoccarda 2026: rinviata per oscurità Shelton-Shimabukuro

Redazione
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Ben Shelton - Foto Ben Whitley:IPA
Ben Shelton - Foto Ben Whitley:IPA

Rinviato l’ultimo match in programma all’ATP 250 di Stoccarda 2026 nella giornata di venerdì 12 giugno. La fine della partita tra Shelton e Shimabukuro è stata posticipata alla giornata di sabato 13 giugno a causa dell’oscurità che non consente il prosieguo del gioco. Si ripartirà dal punteggio di 6-4 in favore del giapponese.

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