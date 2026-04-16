ATP 500 Barcellona 2026: Musetti supera l’insidia Moutet e vola ai quarti

Lorenzo Musetti sconfigge 6-3 6-4 in 1 ora e 41 minuti Corentin Moutet e si prende i quarti di finale dell’ATP 500 di Barcellona. Il carrarino è stato bravo a non lasciarsi innervosire dai tentativi di Moutet di trasformare la partita in una lotta punto a punto priva di ritmo, soprattutto nel primo set. Prova di grande maturità e concretezza dell’azzurro che attende il vincente del match tra Arthur Fils e Brandon Nakashima.

La partita

Moutet fa tutto quello che può per togliere ritmo al match, spostando il confronto sulla lotta tramite il suo particolarissimo repertorio di colpi: servizi dal basso, palle corte, slice, tagli di palla differenti e una posizione in risposta che cambia costantemente. Nonostante tutte queste incognite e il pericolo costante rappresentato dall’estro di Moutet e soprattutto dai suoi drop shot, l’equilibrio regna sovrano. Alcuni game sono particolarmente lottati, ma fino al 4-3 per Musetti non ci sono grandi sussulti. Proprio nell’ottavo gioco però il francese viene tradito dai suoi colpi: prima un doppio fallo e una stecca di dritto portano l’azzurro sul 15-40, poi una palla corta si ferma in rete e il carrarino ottiene il break. Moutet inizia ad innervosirsi, Musetti no e con il suo colpo preferito, quell’iconico rovescio lungolinea ad una mano, chiude il primo set 6-3.

L’avvio di secondo set è in perfetta continuità con la fine del primo: Moutet sbaglia un paio di colpi, invoca il cielo a braccia aperte e sguardo verso l’alto, affossa in rete un dritto sul 30-40, subisce break, tira una pallata in tribuna e prende warning. Musetti ha il merito di giocare un passante bellissimo sul 30-30 e non farsi innervosire dal teatrino dell’avversario. In maniera inattesa però, l’azzurro perde immediatamente il break di vantaggio e si riparte dall’1-1. Addirittura il classe ’99 avrebbe la chance per portarsi avanti di un break, ma sbaglia una comoda volée sul 3-3.

Alla fine, a sbloccare nuovamente la situazione è un altro game – il nono – infarcito di errori da parte del francese. A questi, sul 30-40, si aggiunge un punto giocato alla grande da entrambi i tennisti, ma vinto da Musetti con un altro rovescio imprendibile, questa volta incrociato. Sul 5-4 Lorenzo non trema e chiude la partita senza problemi.