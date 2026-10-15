ATP 500 Vienna 2026: ufficiale la partecipazione di Carlos Alcaraz

A comunicarlo è direttamente il torneo tramite i propri canali social: Carlos Alcaraz parteciperà all’ATP 500 di Vienna 2026. Sarà il quinto impegno per lo spagnolo da quando è rientrato dopo l’infortunio al polso. Alcaraz, infatti, ha giocato US Open, Laver Cup, ATP 500 di Tokyo e Masters 1000 di Shanghai. Cambiano dunque i piani dello spagnolo dopo lo slittamento a dicembre del Six Kings Slam.

Per il tennista murciano sarà solo la seconda presenza al torneo viennese. Difatti, Alcaraz ha disputato solo l’edizione del 2021 dove si è spinto fino alla semifinale prima di arrendersi contro Alexander Zverev (6-3 6-3), poi vincitore del torneo. Lo spagnolo si aggiunge a un’entry list di alto livello: sarà proprio Zverev a guidare il seeding, con lui anche Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Frances Tiafoe e Alex de Minaur.